«Единая Россия» приостановила членство мэра Красноярска в партии из-за уголовного дела

Партия «Единая Россия» приостановила членство мэра Красноярска Владислава Логинова в партии из-за уголовного дела, возбужденного в отношении него. Об этом сообщает региональное отделение фракции в группе «Вконтакте»‎.

«Президиум Регионального политсовета Красноярского регионального отделения Единой России в соответствии с партийным уставом принял решения о приостановке его членства в партии и о приостановке его полномочий как члена Президиума Регионального политсовета», — сказано в сообщении.

До этого сообщалось, что Логинова этапируют в Москву. По данным источника ТАСС, в столице ему изберут меру пресечения. Хотя Логинова и задержали в Красноярске, дальнейшие процессуальные действия будут проходить в Москве.

Мэра подозревают в получении взятки. Красноярское издание Ngs24.ru со ссылкой на источники также писало, что в администрации города также провели обыски. По данным «Интерфакс», уголовное дело расследует центральный аппарат Следственного комитета.

С 2012 года Логинов занимал руководящие должности в администрации Красноярска. Работал в департаменте городского хозяйства и муниципального заказа, возглавлял администрации Свердловского и Советского районов. В 2017 году стал первым вице-мэром, а в 2022-м был назначен главой города.

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