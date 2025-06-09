«Сорок сороков» отвергли извинения Апти Алаудинова за слова про «дебила в рясе»

Православные активисты из движения «Сорок сороков» не станут отзывать заявления на командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, назвавшего схиигумена Гавриила «дебилом в рясе». Об этом пишет издание «Подъем» со ссылкой на координатора движения Андрея Кормухина.

«Он извинился не перед священным саном для православных христиан, он извинился потому, что его знакомые сказали, чтобы он извинился как кавказец перед более старшим человеком. Это не то, чего требует православная общественность», — сказал Кормухин.

По его словам, активисты готовы отозвать заявления, если генерал извинится перед отцом Гавриилом как перед священником.

Алаудинов назвал схиигумена Гавриила «каким-то дебилом, который натянул на себя рясу», а также «представителем войск Антихриста». В конце мая православный священник заявил, что мусульмане могут «вырезать москвичей по первому приказу муллы». По его словам, представители министерства внутренних дел даже не «успеют пикнуть», и последствия будут очень печальными. Схиигумен подчеркнул, что «пусть вера и неправильная», однако она дает силы мусульманам.

Активисты движения «Сорок сороков» потребовали привлечь генерала к ответственности и заявили, что отец Гавриил действовал «в рамках правовых, этических и моральных норм», а его мнение о потенциальной угрозе со стороны мигрантов-мусульман в центре Москвы «давно поддерживают» многие эксперты.

Впоследствии Алаудинов извинился за свои слова «чисто из-за возраста» отца Гавриила.

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