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В Москве три человека пострадали из-за упавшего дерева

«360 ЧП»: в районе Москвы Солнцево три человека пострадали из-за упавшего дерева
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Haggardous50000/Shutterstock/FOTODOM

В московском районе Солнцево три человека пострадали в результате падения дерева. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

По информации журналистов, в числе пострадавших — один ребенок. Других подробностей пока нет.

9 июня агентство РИА Новости со ссылкой на данные в экстренных службах сообщало, что в результате сильного ветра, обрушившегося на Москву накануне, в городе упали 62 дерева и были повреждены 28 автомобилей.

Непогода сохраняется и сегодня. В пресс-службе МЧС предупредили, что в столице в течение дня, с 07:00 до 21:00, ожидается ухудшение погоды. По данным Росгидромета, местами пройдут сильные дожди и ливни, возможна гроза и даже град. Порывы ветра могут достигать 17 м/с.

Московское управление МЧС призвало горожан соблюдать меры предосторожности. Водителям рекомендуется снизить скорость, держать дистанцию и избегать резких маневров. Машины советуют не оставлять под деревьями.

Ранее Шелепихинская набережная в Москве превратилась в реку после ливня.

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