В Москве три человека пострадали из-за упавшего дерева

В московском районе Солнцево три человека пострадали в результате падения дерева. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».
По информации журналистов, в числе пострадавших — один ребенок. Других подробностей пока нет.
9 июня агентство РИА Новости со ссылкой на данные в экстренных службах сообщало, что в результате сильного ветра, обрушившегося на Москву накануне, в городе упали 62 дерева и были повреждены 28 автомобилей.
Непогода сохраняется и сегодня. В пресс-службе МЧС предупредили, что в столице в течение дня, с 07:00 до 21:00, ожидается ухудшение погоды. По данным Росгидромета, местами пройдут сильные дожди и ливни, возможна гроза и даже град. Порывы ветра могут достигать 17 м/с.
Московское управление МЧС призвало горожан соблюдать меры предосторожности. Водителям рекомендуется снизить скорость, держать дистанцию и избегать резких маневров. Машины советуют не оставлять под деревьями.
Ранее Шелепихинская набережная в Москве превратилась в реку после ливня.