Шелепихинская набережная в Москве превратилась в реку после ливня

После сильного ливня Шелепихинская набережная в Москве превратилась в реку. Видео опубликовал RT.

На кадрах из соцсетей видно, как автомобиль едет по затопленной улице.

До этого в МЧС предупредили москвичей о приближающемся дожде с грозой и градом. В ведомстве уточнили, что во время непогоды может бушевать ветер с порывами до 25 м/с, а также «есть вероятность формирования смерчей». Там рекомендовали гражданам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также парковаться в безопасных местах.

Однако главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова объяснила «Газете.Ru», что смерчи случаются крайне редко, а предсказать точное место их появления невозможно. При этом, по ее словам, ситуация в столице сейчас довольно сложная: город пересекает один холодный фронт, потом подойдет следующий холодный фронт, он скажется уже на погоде предстоящей ночи и завтрашнего дня.

Ранее в двух регионах России выпал град размером с куриное яйцо.