Мужчин, похитивших блогера Щепихина, отпустили из-под стражи

Baza: задержанных за похищение Щепихина мужчин отпустили под подписку о невыезде

Всех мужчин, задержанных за похищение блогера Арега Щепихина, отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным журналистов, следователи не стали арестовывать никого из шестерых человек, подозреваемых по статьям о похищении человека и превышении должностных полномочий. Сам Щепихин был арестован на два месяца и сейчас находится в СИЗО.

3 июня шестеро мужчин похитили блогера у Ярославского вокзала в Москве. Очевидцы сняли инцидент на камеру. В ролике видно, как неизвестные несут Щепихина и силой заталкивают в багажник черного автомобиля с синей мигалкой.

Позднее похитителей задержали. Те заявили, что являются росгвардейцами, а на вокзале проходило «оперативное мероприятие».

5 июня в Следственном комитете РФ заявили, что Щепихину может грозить до шести лет колонии. Против него возбуждены уголовные дела об экстремизме и разжигании вражды.

Ранее бойцы «Ахмат» осудили похищенного в Москве бизнес-коуча.