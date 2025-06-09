На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчин, похитивших блогера Щепихина, отпустили из-под стражи

Baza: задержанных за похищение Щепихина мужчин отпустили под подписку о невыезде
close
Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Всех мужчин, задержанных за похищение блогера Арега Щепихина, отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным журналистов, следователи не стали арестовывать никого из шестерых человек, подозреваемых по статьям о похищении человека и превышении должностных полномочий. Сам Щепихин был арестован на два месяца и сейчас находится в СИЗО.

3 июня шестеро мужчин похитили блогера у Ярославского вокзала в Москве. Очевидцы сняли инцидент на камеру. В ролике видно, как неизвестные несут Щепихина и силой заталкивают в багажник черного автомобиля с синей мигалкой.

Позднее похитителей задержали. Те заявили, что являются росгвардейцами, а на вокзале проходило «оперативное мероприятие».

5 июня в Следственном комитете РФ заявили, что Щепихину может грозить до шести лет колонии. Против него возбуждены уголовные дела об экстремизме и разжигании вражды.

Ранее бойцы «Ахмат» осудили похищенного в Москве бизнес-коуча.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами