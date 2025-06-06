Блогера Арега Щепихина арестовали после похищения в центре Москвы

Суд арестовал Щепихина на два месяца за возбуждение ненависти

Замоскворецкий суд города Москвы арестовал блогера и предпринимателя Арега Щепихина на два месяца за возбуждение ненависти либо вражды. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов.

«Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Щепихина Арега Самвеловича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 280, п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ, на срок 02 месяца 00 суток», — говорится в сообщении.

Накануне Следственный комитет РФ отмечал, что мужчине может грозить до шести лет колонии. Против него возбуждены уголовные дела об экстремизме и разжигании вражды.

При этом в отношении похитителей Щепихина также возбуждены дела — о превышении полномочий и похищении человека. Максимальное возможный срок, который им грозит, — 15 лет.

3 июня шестеро мужчин похитили Арега Щепихина у Ярославского вокзала в Москве. Очевидцы сняли инцидент на камеру. В ролике видно, как неизвестные несут его и силой заталкивают в багажник черного автомобиля с синей мигалкой.

Позднее похитителей задержали. Те заявили, что являются росгвардейцами, а на вокзале проходило «оперативное мероприятие». Впоследствии мужчин отпустили. Сам Щепихин также оказался на свободе.

Ранее бойцы «Ахмат» осудили похищенного в Москве бизнес-коуча.