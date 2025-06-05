Бойцы «Ахмат» осудили похищенного в Москве бизнес-коуча

Бойцы батальона «Ахмат», находящиеся в зоне спецоперации, записали видео, в котором осудили похищенного в Москве бизнес-коуча Арега Щепихина. Запись опубликовал Telegram-канал «Отряд «Тимсо» СпН «Ахмат» МО РФ».

На видеозаписи бойцы «Ахмата» осудили высказывания Щепихина, в которых он «проехался» и по религии, и по национальностям.

«Это говорит о том, что он не мужчина», — отметили военные.

Один из них выразил надежду, что Щепихина отправят в зону СВО.

3 июня группа неизвестных похитила Арега Щепихина у Ярославского вокзала в Москве. Очевидцы сняли инцидент на камеру. В ролике видно, как пятеро мужчин несут его и запихивают в багажник черного автомобиля с мигалками.

Позднее похитителей задержали. Те заявили, что являются росгвардейцами, а на вокзале проходило «оперативное мероприятие». Впоследствии мужчин отпустили. Сам Щепихин также находится на свободе.

Ранее стало известно, что Щепихин проходил лечение в психиатрической больнице.