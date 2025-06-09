На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В доме задержанного мэра Красноярска проходят обыски

ТВК: в доме задержанного мэра Логинова идут обыски
close
Данил Айкин/РИА Новости

В доме задержанного по подозрению во взяточничестве мэра Красноярска Владислава Логинова идут обыски. Об этом сообщает портал ТВК в Telegram-канале, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Рядом с жильем чиновника, пишет канал, стоят сотрудники Росгвардии, а также люди в гражданском.

«Калитка дома сейчас закрыта, что происходит внутри – не видно. Источник ТВК также подтвердил, что обыски сегодня прошли и в мэрии», — сказано в посте.

До этого сообщалось, что Логинова этапируют в Москву. По данным источника ТАСС, в столице ему изберут меру пресечения. Хотя Логинова и задержали в Красноярске, дальнейшие процессуальные действия будут проходить в Москве.

Мэр подозревают в получении взятки. Красноярское издание Ngs24.ru со ссылкой на источники также писало, что в администрации города также провели обыски. По данным «Интерфакс», уголовное дело расследует центральный аппарат Следственного комитета.

С 2012 года Логинов занимал руководящие должности в администрации Красноярска. Работал в департаменте городского хозяйства и муниципального заказа, возглавлял администрации Свердловского и Советского районов. В 2017 году стал первым вице-мэром, а в 2022-м был назначен главой города.

Ранее суд продлил арест экс-мэру Сочи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами