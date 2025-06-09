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Появились кадры с места крушения самолета с парашютистами в США

CNN опубликовал кадры с места крушения самолета в Теннесси

В американском городе Туллахома (штат Теннесси) сняли на видео упавший самолет, который использовали для парашютных прыжков. Кадры с места инцидента показал телеканал CNN.

На кадрах видно, что воздушное судно врезалось в землю носовой частью, а хвостовая секция разрушена. Территория крушения оцеплена, признаков возгорания нет.

Инцидент произошел днем в воскресенье, 8 июня. Самолет DeHavilland DH-6 Twin Otter вылетел из местного аэропорта около 12:30 по местному времени, после чего сразу начал снижаться.

На борту находилось 20 человек. По данным властей Туллахомы, трое пострадавших были доставлены в больницы на вертолетах, еще один — на машине скорой помощи. Остальные получили легкие травмы, им оказали помощь на месте.

По словам представителя города Лайла Рассела, никто на земле не пострадал. Причины аварии выясняет Федеральное управление гражданской авиации США.

Три дня назад самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Ершовском районе Саратовской области. ЧП произошло во время сельскохозяйственных работ по распылению удобрений около села Новорепное.

Ранее была названа причина экстренной посадки пассажирского Boeing в Москве.

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