В Новосибирске упал воздушный шар с людьми

Прокуратура начала проверку из-за инцидента с аэростатом в Новосибирской области

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку из-за инцидента с воздушным шаром в Новосибирске. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Вчера около 22 часов 15 минут местного времени при выполнении полета на воздушном шаре (тепловом аэростате) совершена посадка на неподготовленный участок местности в районе поселка Октябрьский Новосибирской области в непосредственной близости от автомобильной трассы», — сообщили в ведомстве.

В момент посадки на шаре находились пассажир и пилот. Специалисты проверят соблюдение законодательства о безопасности полетов пилотом воздушного судна.

Как сообщает Sib.fm, два воздушных шара совершали полет, когда один из них начал резко снижаться над домами и приземлился возле трассы. При этом пилот судна позднее заявил, что посадка была штатной.

До этого воздушный шар с людьми на борту загорелся и потерпел крушение в Мексике.

Ранее экстремалы установили рекорд, пройдя по стропе между воздушными шарами на высоте 2,5 км.