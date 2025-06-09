В администрации Казачинского района прокомментировали разлив топлива в Енисее

В Казачинском районе Красноярского края после разлива топлива в реку Енисей объявили режим ЧС. Об этом написал в своем Telegram-канале глава муниципального образования Юрий Озерских.

«По предварительным данным, в Енисей попало около 30 тонн дизельного топлива… На территории нашего района введен режим чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.

По словам Озерских, жителям района в настоящий момент ничего не угрожает. Глава администрации призвал не поддаваться панике, при этом подчеркнул, что существует опасность для местной флоры и фауны.

Он также отметил работу механизмов реагирования, в частности участие в ликвидации последствий инцидента специалистов Енисейского пароходства.

8 июня единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Енисейского района на Енисее сообщила о разливе 10-15 тонн дизельного топлива из получившего пробоину теплохода. По данным регионального отделения МЧС, в 20:57 по местному времени (16:57 по мск) в результате удара о пороги судно, буксирующее две баржи, получило пробоину и повреждение рулевого управления. Теплоход прибило к берегу. По данным ведомства, также поврежден топливный бак.

Ранее в Роспотребнадзоре приняли меры после разлива топлива в Красноярском крае.