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В Роспотребнадзоре приняли меры после разлива топлива в Красноярском крае

Роспотребнадзор усилил мониторинг качества воды после разлива топлива на Енисее
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

В Красноярском крае после разлива 10-15 тонн топлива на реке Енисей специалисты Роспотребнадзора усилили меры контроля за качеством питьевой воды. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

«В настоящее время в адрес ресурсоснабжающих организаций Лесосибирска направлены предписания о дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях в части усиления производственного контроля качества воды, поступающей из поверхностного водозабора реки Енисей в распределительные сети города...» — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии» займутся анализом пробы воды. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора.

8 июня единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Енисейского района на Енисее сообщила о разливе 10-15 тонн дизельного топлива из получившего пробоину теплохода. По данным регионального отделения МЧС, в 20:57 по местному времени (16:57 по мск) в результате удара о пороги судно, буксирующее две баржи, получило пробоину и повреждение рулевого управления. Теплоход прибило к берегу. По данным ведомства, также поврежден топливный бак.

Ранее стало известно, что получивший на Енисее пробоину теплоход частично подтоплен.

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