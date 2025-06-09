Министр внутренней безопасности США раскритиковала губернатора Калифорнии за протесты

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм раскритиковала губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, который призвал отменить развертывание нацгвардии в Лос-Анджелесе на фоне протестов против миграционной политики. Об этом она заявила в интервью CBS.

«Если бы он [Ньюсом. — «Газета.Ru»] делал свою работу, люди бы не пострадали. Губернатор Ньюсом доказал, что он принимает неправильные решения», — сказала она.

8 июня рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса перерос в столкновения с протестующими. Представители Белого дома расценили акции протеста в Лос-Анджелесе как «мятеж против закона».

Президент США Дональд Трамп обвинил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс в неспособности контролировать ситуацию. В свою очередь, Ньюсом назвал решение президента США направить две тысячи бойцов национальной гвардии в Лос-Анджелес для разгона протестов «намеренным подстрекательством».

Ранее британский фотограф получил ранение при разгоне протеста в Лос-Анджелесе.