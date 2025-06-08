Британский фотограф получил ранение при разгоне протеста в Лос-Анджелесе

Британский фотожурналист Ник Стерн получил пулевое ранение в ногу во время акции протеста против миграционной политики администрации США в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает The Times со ссылкой на интервью с пострадавшим.

После экстренной операции его состояние стабилизировалось.

«По протоколу они должны стрелять в землю перед толпой, а не прицельно в людей. Выстрел был направлен лично в меня, хотя рядом не было агрессивной группы, которую требовалось разогнать. Объяснить такие действия полиции я не могу», — заявил Стерн.

8 июня рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса перерос в столкновения с протестующими. Представители Белого дома расценили акции протеста в Лос-Анджелесе как «мятеж против закона».

Президент США Дональд Трамп обвинил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс в неспособности контролировать ситуацию. В свою очередь, Ньюсом назвал решение президента США направить две тысячи бойцов Национальной гвардии в Лос-Анджелес для разгона протестов «намеренным подстрекательством».

Ранее в Лос-Анджелес прибыла нацгвардия США.