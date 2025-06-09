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В Москве во вторник ожидается похолодание почти на 10 градусов

Вильфанд: похолодание почти на 10 градусов ожидается в Москве во вторник
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Владимир Федоренко/РИА Новости

В Московском регионе со вторника, 11 июня, ожидается резкое похолодание. Об этом в интервью ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Столбики термометров опустятся почти на 10°C по сравнению с прошлой неделей — днем температура составит всего 19–21°C.

«В ночь на вторник ожидается 11–13°C, что на 8–10 градусов ниже предыдущих показателей. Днем похолодает до 19–21°C», — уточнил метеоролог. По его словам, во вторник возможны кратковременные дожди в области, а среда до пятницы будут еще прохладнее — дневные значения 17–22°C, ночные — 8–13°C.

Вильфанд подчеркнул, что погода стабилизируется: до воскресенья существенных изменений не прогнозируется. Температурный режим во вторник соответствует климатической норме, а в последующие дни будет на 1–2°C ниже средних многолетних значений.

В то же время Вильфанд рассказал, что в семи округах РФ в ближайшие дни прогнозируется жаркая погода выше нормы до 10 градусов. По его словам, температура выше нормы установится на этой и следующей неделях в Сибири, на Дальнем Востоке, Урале и Поволжье. Так, в Северо-Западном федеральном округе, в Архангельской области и Коми с 7 по 11 июня температура будет выше нормы на 6–8 градусов, достигая +24...+29°C.

Ранее Шелепихинская набережная в Москве превратилась в реку после ливня.

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