На демонстрациях в США заметили флаги СССР

Протестующие в Сан-Франциско вышли на демонстрации с флагами СССР

В Сан-Франциско протестующие против миграционной политики президента США Дональда Трампа вышли на демонстрации с флагом СССР. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, как мужчина на демонстрации надел на себя флаг с серпом и молотом.

8 июня рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса перерос в столкновения с протестующими. Представители Белого дома расценили акции протеста в Лос-Анджелесе как «мятеж против закона».

Президент США Дональд Трамп обвинил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс в неспособности контролировать ситуацию. В свою очередь, Ньюсом назвал решение президента США направить две тысячи бойцов национальной гвардии в Лос-Анджелес для разгона протестов «намеренным подстрекательством».

Ранее британский фотограф получил ранение при разгоне протеста в Лос-Анджелесе.