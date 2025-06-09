На демонстрациях в США заметили флаги СССР

В Сан-Франциско протестующие против миграционной политики президента США Дональда Трампа вышли на демонстрации с флагом СССР. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
На кадрах видно, как мужчина на демонстрации надел на себя флаг с серпом и молотом.
8 июня рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса перерос в столкновения с протестующими. Представители Белого дома расценили акции протеста в Лос-Анджелесе как «мятеж против закона».
Президент США Дональд Трамп обвинил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс в неспособности контролировать ситуацию. В свою очередь, Ньюсом назвал решение президента США направить две тысячи бойцов национальной гвардии в Лос-Анджелес для разгона протестов «намеренным подстрекательством».
Ранее британский фотограф получил ранение при разгоне протеста в Лос-Анджелесе.