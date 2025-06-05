Москвичам назвали неочевидные направления для отдыха в июньские выходные

Турменеджер Ансталь: москвичам можно съездить на выходных в Тверь или Ржев

На предстоящей неделе у россиян будет сразу четыре выходных дня в честь Дня России. Это подходящее время, чтобы отправиться в небольшое путешествие, считает руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь. В беседе с 360.ru она назвала неочевидные места для поездки на отдых из Москвы на один день.

В первую очередь специалист посоветовала рассмотреть вариант съездить на один день в Тверскую область. Добраться туда можно на автомобиле – это один из ближайших к столице регионов.

«Очень интересны для туристов оленья ферма, ферма экопродуктов, конаковский фаянс. Можно съездить в саму Тверь погулять. Это прекрасный город, который сильно отличается от Москвы по своей архитектуре», — пояснила турэксперт.

Она также посоветовала в Твери погулять по центральной аллее, посмотреть на памятник певцу Михаилу Кругу и завершить вечер в ресторане с красивой локацией.

Еще одно неочевидное место для небольшого путешествия из Москвы – это Ржев. Ансталь подчеркнула, что особенно важно посетить Ржевский мемориал – величественный комплекс, посвященный Советскому солдату, который сильно впечатляет туристов. Кроме того, в городе есть Аллея Героев Советского Союза, Стена памяти, обелиск освободителям города, мемориальный комплекс «Парк мира». Верующим можно посетить кафедральный собор Оковецкой иконы Божией Матери и церковь Новомучеников и Исповедников Российских.

На один день москвичи могут отправиться также в Волгоград, где их не оставит равнодушными Мамаев курган, памятник «Родина-мать». Там же турэксперт посоветовала погулять по набережной, полюбоваться Волгой, поплавать на теплоходе.

Желающим уехать на все выходные москвичам Ансталь порекомендовала отправиться в Сочи, Петербург, Калининград, Карелию или на Кавказ. Кроме того, за длинные выходные можно успеть слетать на отдых за границу – среди наиболее популярных мест специалист выделила Турцию, особенно Стамбул, а также Узбекистан, Азербайджан или Грузию.

«С каждым годом эти направления набирают популярность», — подчеркнула эксперт, отметив, что спланировать отдых на выходные при желании можно на любой бюджет.

Напомним, согласно производственному календарю 2025 года, в июне 19 рабочих дней и 11 выходных: 1, 7–8, 12–15, 21–22, 28–29 июня.

12 июня отмечается государственный праздник — День России. В связи с этим россиян ждут длинные выходные с 12 по 15 июня. Какие еще праздники можно будет отметить и выгодно ли брать отпуск в июне — в материале «Газеты.Ru».

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