«Все у нее отлично»: адвокат Митрошиной рассказал, чем она занимается под домашним арестом

Адвокат Митрошиной заявил, что она занимается бытом и спортом под домашним арестом

Блогер Александра Митрошина под домашним арестом чувствует себя «отлично», занимается бытом, спортом и читает книги. Об этом «Газете.Ru» рассказал ее адвокат Михаил Мушаилов.

«Все у нее отлично. [Занимается] бытом, спортом в домашних условиях, книжки читает», — сказал он.

Митрошину задержали в Сочи 7 марта. Ей грозит до семи лет тюремного заключения по уголовному делу, связанному с отмыванием крупных денежных средств.

10 марта сообщалось, что суд запретил Митрошиной пользоваться интернетом и средствами связи в период домашнего ареста. Кроме того, ей нельзя будет общаться со свидетелями и другими участниками дела, за исключением близких родственников. 23 апреля Чертановский районный суд Москвы продлил на два месяца домашний арест Митрошиной.

8 июня Telegram-канал Baza сообщил, что Митрошина вновь задолжала налоговой. Согласно данным ФНС, которые опубликовало издание, ее долг составляет почти 184 млн рублей. При этом адвокат блогера опроверг «Газете.Ru» эту информацию.

Подробнее о деле блогера — в материале «Газеты.Ru».

Ранее адвокат заявил, что Митрошина заплатила налогов на 666 млн рублей.