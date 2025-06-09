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Россиян предупредили о магнитной буре

Ученые предупредили, что 9 июня на Землю обрушится магнитная буря
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Depositphotos

Магнитная буря обрушится на Землю в понедельник, 9 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.

Согласно прогнозам ученых, с 6 утра начнет изменяться геомагнитный фон.

«Очередной космический удар ожидается около полудня. Магнитная буря не превысит слабого значения G1», — сказано в сообщении.

Специалисты прогнозируют, что после этой бури геомагнитные возмущения уровня G1 накроют планету 14 июня.

4 июня завершилась магнитная буря, которая без перерывов продолжалась 66 часов. По данным ученых, прошедшее событие стало самой длительной серией непрерывных геомагнитных возмущений и бурь с апреля 2017 года.

В конце мая кандидат медицинских наук, врач-терапевт, диетолог Елена Соломатина рассказала, чего не стоит делать во время магнитных бурь.

Ранее метеозависимым россиянам объяснили, как пережить барическую гору.

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