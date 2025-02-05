Метеозависимым россиянам объяснили, как пережить надвигающуюся барическую гору

Терапевт Лапа: во время высокого давления спорт может привести к инфаркту

В столице в предстоящие выходные ожидается «барическая гора» — город попадет в зону аномально высокого атмосферного давления. Норму оно перешагнет примерно на 25-30 единиц. В этот период жители могут почувствовать себя плохо, а если проигнорировать сигналы организма, то это может закончиться инфарктом, предупредили эксперты в беседе с 360.ru.

По прогнозу метеоролога, главного специалиста портала «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, Москва и Подмосковье в выходные попадут в очень мощный антициклон, атмосферное давление составит 777-780 миллиметров ртутного столба. Это обновит суточные рекорды, причем жители, особенно метеозависимые, ощутят на себе влияние такой погоды.

В такой период люди, имеющие заболевания сердечно-сосудистой системы, могут чувствовать головную боль, слабость, проблемы с ЖКТ, предупредила врач-терапевт Людмила Лапа. Чтобы переносить подобные явления легче, она призвала строго соблюдать прием назначенных препаратов и придерживаться здорового образа жизни.

«Ходьба — пожалуйста, но избегайте серьезных физических нагрузок, — добавила врач. — Заниматься фитнесом в дни рекордно высокого атмосферного давления не рекомендую даже молодым. Ведь риск тромбообразования возрастает, что может стать причиной инфаркта или инсульта».

Напомним, кардиолог, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин также отмечал, что при рекордно высоком атмосферном давлении необходимо исключить физические нагрузки и как можно больше отдыхать. Также, по его словам, важно отказаться от стимулирующих препаратов и напитков, так как они могут перегрузить нервную систему, нагрузка на которую и без того повышается.

Ученые ранее предупредили россиян о последствиях магнитной бури.