Россиянам рассказали, чего не стоит делать во время магнитных бурь

Диетолог: во время магнитной бури лучше не нервничать и питаться правильно

В человеческом организме есть металлы, поэтому такие явления, как магнитные бури, могут повлиять на организм, рассказала «Газете.Ru» кандидат медицинских наук, врач-терапевт, диетолог Елена Соломатина.

«У нас есть система адаптации, когда происходят какие-то очень сильные изменения окружающей среды, мы это ощущаем значительно сильнее, так как мы еще состоим из воды», — рассказала врач.

Она добавила, что люди зависимы от изменений на Луне, излучения Солнца и других параметров. Система адаптации хорошо развита у молодого, здорового организма, в отличие от пожилых — у них эта система находится скорее в неоптимальном состоянии, подчеркнула Соломатина. Поэтому под влиянием неблагоприятных условий человек может испытывать дискомфорт.

«А с точки зрения диетологии [во время магнитных бурь] может появиться различная симптоматика. Хуже усваивается пища, кровь приливает больше, может быть головная боль, колебания давления, раздражительность, бессонница, сонливость», — сказала она.

Ухудшение состояния организма из-за магнитных бурь вызывает у человека стресс наряду с внешними факторами: устал на работе, не сдал экзамен. В такие моменты вырабатывается кортизол, побуждающий либо ничего не есть, либо есть «жареное мясо с картошкой и майонезный салат оливье», добавила специалист.

«Очень тяжело организм будет тратить энергию на это переваривание. А если там еще соль, сахар, то это задержка жидкости, будет очень много брать, еще повышать давление. И, соответственно, магнитные бури на это влияют. Плюс мы создадим внутреннюю, очень неблагоприятную среду в нашем организме. Ему бы справиться с магнитной бурей, а он справляется с пищеварением», — заключила диетолог.

До этого сообщалось, что утром 29 мая на Земле началась сильная магнитная буря.

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