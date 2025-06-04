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Ученые заявили о завершении рекордно долгой магнитной бури

ИКИ РАН: завершилась магнитная буря, длившаяся почти 70 часов
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Shutterstock

Магнитная буря, которая без перерывов продолжалась 66 часов, завершилась. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным ученых, шансы на возобновление бури «почти нулевые».

«Прошедшее событие наблюдалось 66 часов и стало самой длительной серией непрерывных геомагнитных возмущений и бурь с апреля 2017 года», — заявили в Лаборатории.

2 июня ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве в ночь на понедельник может наблюдаться полярное сияние. Синоптик указал, что длящаяся уже много часов очень сильная и продолжительная магнитная буря может стать причиной активных и простирающихся далеко на юг северных сияний.

Утром 1 июня руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сказал, что выброшенное Солнцем облако плазмы достигло Земли. Ученый прогнозировал магнитные бури максимального уровня.

По его словам, скорость солнечного ветра местами превышает 1000 км/с, а температура плазмы — свыше 2 млн °C, что в десятки раз больше нормы и даже выше температуры в короне Солнца. Богачев отметил, что такие значения либо никогда не фиксировались ранее, либо близки к рекордным.

Ранее россиянам рассказали, как справиться с воздействием магнитной бури.

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