В Израиле подтвердили задержание судна с Тунберг

МИД Израиля: пассажиров судна с Тунберг доставят в страну и отправят на родину

Следовавшее в сектор Газа судно со шведской экоактивисткой Гретой Тунберг плывет к берегам Израиля. Об этом в социальной сети Х сообщил МИД еврейского государства.

«Селфи-яхта» «знаменитостей» благополучно направляется к берегам Израиля», — заявили в министерстве.

Там отметили, что всех пассажиров судна Madleen отправят в их родные страны.

Также в израильском внешнеполитическом ведомстве обвинили Тунберг в попытке устроить провокацию. При этом в МИД заявили, что гуманитарный груз, который был на борту, все же будет доставлен в палестинский анклав через «реальные гуманитарные каналы».

Незадолго до этого израильские военные провели досмотр и задержание судна Madleen, направлявшегося к берегам сектора Газа в составе коалиции «Флотилия свободы». На борту находились 12 активистов, включая Тунберг, а также граждан Франции, Турции, Бразилии и Швеции. Представители коалиции заявили, что судно было перехвачено в международных водах, а часть волонтеров «похищена». Среди задержанных, по их утверждению, — Тунберг, французы Рева Виар и Янис Мамди, турок Суяб Орду и бразилец Тьяго Авила.

Израильская сторона ранее предупредила экипаж Madleen о приближении к «запретной зоне» у побережья сектора Газы и предложила доставить гуманитарную помощь через порт Ашдода. ВМС Израиля заявили, что морская блокада Газы действует в рамках международного права, а вход в прибрежные воды анклава закрыт для судоходства.

Ранее израильская армия раскритиковала Тунберг из-за поддержки Палестины.