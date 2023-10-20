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Армия обороны Израиля раскритиковала Грету Тунберг из-за поддержки Палестины

Представитель ЦАХАЛ раскритиковал Грету Тунберг за поддержку Палестины

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GretaThunberg/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Арье Шаруз Шаликар раскритиковал экоактивистку Грету Тунберг за онлайн-акцию в поддержку Палестины и сектора Газа. В интервью Politico он обвинил Тунберг в замалчивании террористических актов против израильтян.

«Кто-либо, кто в будущем будет так или иначе отождествлять себя с Гретой, на мой взгляд, является сторонником терроризма», — сказал Арье Шаруз Шаликар.

По его мнению, демонстрируя солидарность с сектором Газа, одновременно игнорируя действия ХАМАС в Израиле, Тунберг не выступает за Палестину, а замалчивает террористические акты, «будто их и не существовало».

Ранее Тунберг устроила онлайн-акцию в поддержку Палестины и сектора Газа. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). На фотографии Грета с единомышленниками держат плакаты с лозунгами, поддерживающими палестинцев. По словам активистки, так они выражают солидарность с пострадавшими.

«Мир должен высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободе палестинцев и всех пострадавших гражданских лиц»,— написала Грета Тунберг под фото.

Ранее в Израиле нашли виновника нападения ХАМАС.

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Война в Израиле
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