Пищевой технолог объяснил, как в еде из «ВкусВилла» оказалась кишечная палочка

Технолог Быстров: кишечная палочка в еде может указывать на фекальное загрязнение

Наличие бактерий кишечной палочки в готовой еде из «ВкусВилла» говорит о серьезных нарушениях санитарных норм на производстве и несоблюдении сотрудниками правил гигиены, рассказал «Газете.Ru» технолог, доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.

«Это серьезный сигнал о возможном загрязнении продуктов или несоблюдении санитарных норм. Это также может указывать на фекальное загрязнение, что делает эти продукты опасными для здоровья человека. Рекомендуется немедленно прекратить продажу или потребление этих блюд и провести дополнительные исследования для выявления источника загрязнения», — подчеркнул технолог.

По мнению Быстрова, наличие бактерий кишечной палочки в готовых блюдах чаще всего связано именно с нарушением гигиены со стороны сотрудников производств.

«Кишечная палочка — это болезнь грязных рук. Каждый год в общепите фиксируются сотни случаев пищевых отравлений, и в подавляющем большинстве случаев — до 95% — причиной становится нарушение санитарных норм. То есть человеческий фактор», — заявил он.

Быстров добавил, что причиной заражения продуктов может стать и некачественное сырье от поставщиков.

«Все сырье обязательно проходит контроль качества по время приемки на производстве. Но нередко недобросовестные кладовщики или заведующие производством пренебрегают этим, чтобы избежать штрафов и лишних затрат», — предположил он.

Наличие кишечной палочки в сэндвиче с тунцом, салате с индейкой, картошке с грибами и блинах с мясом из сети магазинов «ВкусВилл» выявило исследование Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН, проведенное по просьбе «Газеты.Ru». О том, чем может обернуться употребление таких продуктов и как они попадают на полки «ВкусВилла» — в нашем специальном расследовании.

Ранее стало известно, что «ВкусВилл» продает опасные пельмени.