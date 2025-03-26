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«ВкусВилл» продает опасные пельмени

Baza: трое детей отравились пельменями, продающимися во «ВкусВилле»
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Depositphotos

Роспотребнадзор оштрафовал компанию «Чали» на 20 тыс. рублей. В ноябре 2024 года трое детей отравились пельменями «Мини мясное ассорти» этой марки. Их купили в магазине «ВкусВилл», пишет Telegram-канал Baza.

«У всех [детей] диагностировали сальмонеллезный энтерит. Одному из детей потребовалось длительное лечение: капельницы, антибиотики и курс дорогих препаратов. Как рассказала мать мальчика, упаковки лекарства за 900 рублей хватало на три дня», — говорится в посте.

По ее словам, пельмени отправили на экспертизу, и Роспотребнадзор обнаружил в них сальмонеллу. Однако, как утверждает женщина, «ВкусВилл» не приостановил продажи продукта и не сообщил об изъятии партии. Также, по словам пострадавших, торговая сеть не изменила требования к продукции.

После трех жалоб мать добилась штрафа в отношении компании в 20 тыс. рублей. Женщину возмутил его размер — по ее словам, на лечение сына ушло больше денег.

17 марта Telegram-канал «Осторожно, Москва» рассказал, что жительница столицы обнаружила в купленном во «ВкусВилле» бутерброде проволоку. В службе поддержки магазина предложили пострадавшей вернуть деньги за покупку.

10 марта «Газета.Ru» сообщила, что в Москве покупатель «ВкусВилла» пострадал из-за взорвавшейся на прилавке бутылки. Магазин начислил пострадавшему бонусы в подарок. Пострадавший подал несколько жалоб, ищет адвоката и собирается обращаться в суд.

Ранее стало известно, что в феврале москвичка поранила язык стеклом, найденным в продукте «ВкусВилла».

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