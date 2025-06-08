В Курской области восстановили энергоснабжение после удара ВСУ

Аварийные бригады восстановили подачу электричества в три района Курской области после атаки ВСУ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн.

По его словам, вражеский удар пришелся по подстанции 110 кВ «Рыльск». Электричества не было в Рыльском, а также частично в Глушковском и Кореневском муниципалитетах. Все они были запитаны от указанной подстанции. Подачу электричества удалось восстановить в полном объеме. Чиновник поблагодарил энергетиков ПАО «Россети» за работу.

До этого украинский дрон атаковал Успенский кафедральный собор в городе Рыльске. Осколки БПЛА повредили крышу, стекла, стены и двери основного здания храма и колокольни. Никто из местных жителей не пострадал. Хинштейн пообещал, что виновные будут наказаны за налет на собор в день Святой Троицы. Он назвал атаку «подлым ударом».

Ранее храмы Курской области устроили победный перезвон.