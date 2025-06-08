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Почти во всю Запорожскую область вернули свет

Балицкий: почти во всей Запорожской области восстановили энергоснабжение
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Depositphotos

Почти на всей территории Запорожской области восстановили подачу электричества, сообщил ТАСС глава региона Евгений Балицкий.

Он поблагодарил специалистов оперативных служб, которые смогли быстро провести восстановительные работы.

«Абоненты на всей территории Запорожской области, кроме ряда микрорайонов города Энергодара, подключены», — заявил чиновник.

До этого он рассказал, что в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в Мелитополе, Приазовском, Черниговском, Пологовском, Каменско-Днепровском, Акимовском, Приморском муниципальных округах и в части районов Энергодара пропало электричество. Балицкий призвал местных жителей проявить терпение и заверил, что ремонтные бригады работают в непрерывном режиме.

А утром в Мелитополе загорелся неработающий завод. На предприятии на площади в 1 тыс. кв. м вспыхнула кровля. В тушении огня участвовал 41 спасатель и 13 единиц техники. Пожарные работали по повышенному рангу и не допустили распространения пламени на жилые дома.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как восстанавливают разрушенный Мариуполь.

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