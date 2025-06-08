Дрон ВСУ на Троицу ударил по собору в Курской области

В Курской области украинский дрон атаковал Успенский кафедральный собор в городе Рыльске. Об этом написал в своем Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн.

Он рассказал, что осколки БПЛА повредили крышу, стекла, стены и двери основного здания храма и колокольни. Никто из местных жителей не пострадал.

Чиновник пообещал, что виновные будут наказаны за налет на собор в день Святой Троицы.

В начале мая в Белгородской области ВСУ ударили по храму Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори. В результате этого налета в церкви был поврежден купол. Кроме того, беспилотник противника атаковал и припаркованную спецтехнику в селе Новая Деревня. Из-за этого у одного транспортного средства пострадал прицеп. В результате налета другого БПЛА в селе Новая Таволжанка при детонации дрона было повреждено помещение соцобъекта. А в селе Новоалександровка дрон выбил лобовое стекло автомобиля, а осколки посекли забор частного домовладения.

Ранее в Киево-Печерской лавре завалился золотой крест.