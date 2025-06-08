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На складе в подмосковном Пушкино ликвидировано открытое горение

МЧС России: открытое горение ликвидировано на складе в подмосковном Пушкино

Открытое горение на складе горюче-смазочных материалов в подмосковном Пушкино ликвидировано. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«Открытое горение ликвидировано», — говорится в сообщении.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что на месте происшествия работают более 50 специалистов и 12 единиц техники. Силы и средства наращиваются.

Пожар в Пушкино начался вечером 7 июня. По словам очевидцев, черный дым от горящего здания на улице Новая распространялся в сторону Ярославского шоссе, а на месте возгорания были слышны взрывы.

В МЧС сообщили, что возгорание произошло в здании, где хранилась легковоспламеняющаяся жидкость в бочках, газовые баллоны и поддоны.

Как сообщили в чрезвычайном ведомстве, огонь распространился на 8,1 тыс. кв. м, однако вскоре площадь возгорания увеличилась до 21 тыс. кв. м. Кроме того, пламя перекинулось на соседнее строение, а на складе на площади в 13 тыс. кв. м обрушилась кровля. Три человека были госпитализированы с ожогами.

Ранее было остановлено движение по двум шоссе из-за пожара в Пушкино.

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