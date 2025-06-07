Пропала связь с сотрудниками горящего в Пушкине склада

SHOT: семь сотрудников горящего в Пушкине склада не выходят на связь

В подмосковном Пушкине перестали выходить на связь семь сотрудников склада с моторными маслами, где начался мощный пожар. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

«Огонь со здания перекинулся на соседние складские комплексы, слышны звуки взрывов. Как рассказали нам очевидцы, прямо сейчас проводится эвакуация персонала из ближайших к горящему складу зданий», — говорится в публикации.

Пожар в Пушкине начался вечером 7 июня. Издание Life со ссылкой на SHOT сообщает, что, по предварительным данным, склады принадлежат компании Luxe Oil.

Черный дым из здания на улице Новой простирается в сторону Ярославского шоссе. Информация о причинах возгорания пока отсутствует.

Сообщалось, что пожар стал быстро разрастаться.

Ранее в Москве моноколесо взорвалось и попало на видео.