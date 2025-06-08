В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в России

Роспотребнадзор: ситуация с коронавирусом в России стабильная и контролируемая

Ситуация по коронавирусной инфекции в России является стабильной. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает ТАСС.

В ведомстве заявили, что информация о появлении нового коронавируса, публикуемая в СМИ, не соответствует действительности. В Роспотребнадзоре уточнили, что речь идет об исследованиях уже известных вирусов.

«В настоящее время в РФ эпидемиологическая ситуация с коронавирусом остается стабильной и контролируемой», — говорится в сообщении.

В конце мая глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявлены четыре случая заболевания новым подвариантом коронавируса NB.1.8.1. По ее словам, новый вариант вируса не отличается более тяжелым течением болезни, чем при заболевании другими выявленными штаммами варианта вируса «Омикрон».

15 мая агентство Blooombegr сообщало, что органы здравоохранения Гонконга и Сингапура предупредили о резком росте числа случаев заражения COVID-19 на фоне распространения новой волны заболевания по Азии.

Ранее прошли испытания дешевой и эффективной мРНК-вакцины против коронавируса.