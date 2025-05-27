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В Роспотребнадзоре рассказали о случаях заражения новым вариантом COVID-19

Глава Рособрнадзора: в РФ выявили cлучаи заболевания новым вариантом COVID-19
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Виталий Тимкив/РИА Новости

В России выявлены четыре случая заболевания новым подвариантом коронавируса NB.1.8.1. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «Интерфакс».

По ее словам, новый вариант вируса не отличается более тяжелым течением болезни. Глава Роспотребнадзора заявила, что распространение заболевания является «не очень острой проблемой», однако на тенденцию следует обратить внимание.

«На сегодняшний день мы выявили его в РФ. Четыре случая на сегодняшний день инфицирования этим новым геновариантом коронавируса», — заявила Попова.

По ее словам, вирус протекает так же, как и при заболевании другими выявленными штаммами варианта вируса «Омикрон». Глава ведомства подчеркнула, что новый геновариант был описан в Китае в январе 2025 года. Помимо этого, аналогичный вариант был зафиксирован в странах Азии, в Индии и в США.

15 мая агентство Blooombegr сообщало, что органы здравоохранения Гонконга и Сингапура предупредили о резком росте числа случаев заражения COVID-19 на фоне распространения новой волны заболевания по Азии.

Ранее стало известно, что в России протестируют новую комбинированную вакцину от гриппа и COVID-19.

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