Новая волна COVID-19 распространяется в Азии

Органы здравоохранения Гонконга и Сингапура предупредили о резком росте числа случаев заражения COVID-19 на фоне распространения новой волны заболевания по Азии. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Активность вируса в Гонконге в данный момент «довольно высокая», заявил на этой неделе глава отделения инфекционных заболеваний городского Центра охраны здоровья Альберт Ау. Количество подтвержденных случаев заражения достигло самого высокого уровня за год, также выросло число тяжелых случаев.

Хотя всплеск заболеваемости пока не достиг пиков заражения, наблюдавшихся в последние два года, количество медицинских консультаций и госпитализаций, связанных с COVID, свидетельствуют, что вирус активно распространяется, подчеркивает агентство.

Министерство здравоохранения Сингапура связало рост числа случаев заболевания с ослаблением иммунитета населения. Там отметили, что нет никаких признаков того, что циркулирующие варианты стали более заразными или вызывают более тяжелые случаи, чем во время пандемии.

В апреле на сайте Белого дома появилась страница об «истинном происхождении» коронавируса. На ней приводятся пять аргументов версии, что вирус был создан искусственно в лаборатории китайского города Ухань. В частности, по словам авторов материала, коронавирус обладает «биологическими характеристиками, которых нет в природе».

Ранее ученые совершили прорыв в вакцинации от COVID-19 и других инфекций.