Очевидцы сообщили о столбе черного дыма на Новорижском шоссе в Подмосковье

В подмосковном Красногорске произошел крупный пожар на Новорижском шоссе. Кадры со столбом черного дыма на месте возгорания опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Как уточняется в публикации, поблизости находятся торговый центр и госпиталь.

В прошлое воскресенье, 25 мая, пожар начался в торговом центре «Пионер» на улице Дзержинского в Королеве. Местные паблики писали, что ТЦ загорелся уже второй раз за сутки. В МЧС заявили, что огонь удалось локализовать на 250 «квадратах», однако прокуратура сообщала, что огонь распространился на площади в 400 кв. м. По факту пожара было возбуждено уголовное дело. Предварительно причиной возгорания стала неисправность или перегрузка электропроводки.

Очевидец Данила рассказал «Газете.Ru», что в воздухе рядом со зданием чувствовался едкий запах, а дым был виден за несколько километров. По его словам, там, где огонь сильнее всего, располагалось несколько строительных магазинов с фурнитурой, сантехникой и подобными товарами. Вокруг места пожара (здание находится на оживленном перекрестке, рядом детский парк) столпилось много народу, но паники не было.

Ранее Трамп спас из пожара двух российских пенсионеров.