На востоке Москвы произошел крупный пожар у станции метро «Семеновская». Кадры возгорания публикует Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На них — густой черный дым от пожара, который произошел около метро в районе Соколиная гора. В настоящее время обстоятельства возгорания уточняются. Информации о пострадавших не поступало.

Днем в воскресенье, 8 июня, в торговом центре «Метрополис» на севере Москвы начали эвакуацию посетителей и персонала. На опубликованных кадрах видно, как посетителей выводят с помощью громкоговорителей. На месте работают спасатели, к зданию прибыли две пожарные машины. По информации МЧС, сработала пожарная сигнализация, но признаков возгорания пока не обнаружено. Обстоятельства происшествия уточняются.

До этого сообщалось, что в подмосковном Красногорске произошел крупный пожар на Новорижском шоссе.

Ранее на складе в подмосковном Пушкино ликвидировали открытое горение.