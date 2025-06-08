Синоптик заявил, что ближайшая ночь в Москве напомнит тропическую

Вильфанд: ночь на 9 июня в Москве будет «тропической», с температурой до +23°C

В ночь на 9 июня температура в Москве составит от 18 до 23°C и напомнит тропическую. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Она будет просто тропической, потому что минимальные температуры перед восходом солнца будут около +18... +20°C», — заявил он.

По словам синоптика, большую часть времени этой ночью температура будет превышать 20°C. При этом в центре столицы минимальные значения температуры ночью составят +21...+23°C.

Вильфанд также отметил, что днем в понедельник в столице тоже будет тепло — до +27...+30°C, что на 5°C превышает средние климатические показатели.

Днем 8 июня сильный ливень с порывистым ветром и раскатами грома обрушился на Москву. На одном из роликов, снятых москвичами, можно увидеть, как молния бьет в одну из самых высоких точек города — Останкинскую телебашню. Удар молнии не повлиял на работу телебашни.

Ранее Вильфанд назвал причину возможного появления смерчей в Москве.