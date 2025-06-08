Названа причина возможного появления смерчей в Москве

Ситуация с возможным возникновением смерчей в Москве связана с атмосферной неустойчивостью. Также в столице пройдут ливни с грозой, градом и усилением ветра до 20-25 м/с, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«Не исключена вероятность формирования вихрей, небольших смерчей, для этого есть условия. Это связано с тем, что сейчас в атмосфере очень сильная неустойчивость», — сказал Вильфанд.

Специалист добавил, что 8 июня в российской столице дожди пройдут локально.

До этого москвичей предупредили о возможности формирования смерчей. На фоне этих предупреждений в МЧС призвали граждан парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также сохранять бдительность за рулем и не оставлять детей без присмотра.

6 июня жителей столицы также предупреждали о возвращении 30-градусной жары в ближайшие дни.

Спасатели посоветовали горожанам и гостям столицы носить легкую одежду из натуральных тканей, обязательно использовать головные уборы и не забывать пить воду. Также рекомендуется по возможности избегать прямого солнца и находиться в тени, чтобы избежать перегрева.

Ранее смерч разрушил дом под Хабаровском.