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Под Ставрополем перевернулся туристический автобус

Следовавший из Ставрополя в Батуми автобус с туристами перевернулся на обочине
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Telegram-канал Stavropol.Media | Новости Ставрополя»@stavropol_media

Автобус, следовавший по маршруту «Ставрополь — Батуми», перевернулся на выезде из города. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал Stavropol.Media.

По словам очевидцев, около 7:10 утра перед автобусом резко выехал легковой автомобиль, из-за чего водитель автобуса был вынужден совершить маневр. Транспорт съехал в кювет и опрокинулся на бок. Данных о пострадавших пока нет. Обстоятельства происшествия уточняются.

Незадолго до этого на Варшавском шоссе в Москве произошло ДТП с участием военного грузовика и шести легковых автомобилей. По данным телеканала «360», в результате аварии пострадали два человека.

До этого сообщалось, что в Башкирии мотоцикл столкнулся с легковой машиной. На кадрах видно, как мотоцикл на скорости врезается в черный автомобиль. От удара два человека подлетают и приземляются на проезжую часть. В результате столкновения пострадали несовершеннолетние.

По словам водительницы, она выехала на встречную полосу движения, чтобы избежать ДТП с другой машиной.

Ранее в Санкт-Петербурге перевернутый легковой автомобиль затруднил движение транспорта на КАД.

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