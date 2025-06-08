В массовом ДТП с участием военного грузовика в Москве пострадали люди

«360»: два человека пострадали в ДТП с военным грузовиком на Варшавском шоссе

На Варшавском шоссе произошло ДТП с участием военного грузовика и шести легковых автомобилей. Об этом сообщил телеканал «360».

В результате аварии пострадали два человека. Из-за столкновения движение по одной из полос оказалось временно перекрыто. На месте работают экстренные службы, уточняются обстоятельства происшествия.

Накануне в Москве на Дмитровском шоссе произошло ДТП. Движение в районе аварии оказалось затруднено, передают в Дептрансе. Водителям посоветовали искать пути объезда места ДТП.

До этого сообщалось, что в Башкирии мотоцикл столкнулся с легковой машиной. На кадрах видно, как мотоцикл на скорости врезается в черный автомобиль. От удара два человека подлетают и приземляются на проезжую часть.

В результате столкновения пострадали несовершеннолетние. По словам водительницы, она выехала на встречную полосу движения, чтобы избежать ДТП с другой машиной.

Ранее в Петербурге легковушка перевернулась и парализовала движение на КАД.