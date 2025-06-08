В Петербурге легковушка перевернулась и парализовала движение на КАД

В Петербурге на видео попала перевернутая машина, затруднившая движение на КАД

В Санкт-Петербурге перевернутый легковой автомобиль затруднил движение транспорта на КАД. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«На 116-м километре столкнулись две легковушки. Одна из них получила незначительные повреждения, а другая опрокинулась на крышу», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что перевернутый автомобиль находится на проезжей части.

По информации канала, в настоящее время движение транспорта затруднено. Дорожные службы эвакуируют с проезжей части поврежденный автомобиль. На месте ДТП образовалась километровая пробка.

До этого сообщалось, что в Башкирии мотоцикл столкнулся с легковой машиной. На кадрах видно, как мотоцикл на скорости врезается в черный автомобиль. От удара два человека подлетают и приземляются на проезжую часть. В результате столкновения пострадали несовершеннолетние.

По словам водительницы, она выехала на встречную полосу движения, чтобы избежать ДТП с другой машиной.

Ранее кульбит мотоциклиста на МКАД после удара об авто попал на видео.