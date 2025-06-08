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В Башкирии жесткий кульбит несовершеннолетних мотоциклистов попал на видео

В Башкирии несовершеннолетние мотоциклисты подлетели от удара авто

В Башкирии мотоцикл врезался в легковой автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «БашДТП».

«Накануне вечером на ул.Восточной с.Акъяр 29-летняя местная жительница за рулем «Лады Калины», предположительно, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с мотоциклом «Kayo», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоцикл на скорости врезается в черный автомобиль. От удара два человека подлетают и приземляются на проезжую часть.

По информации канала, в результате столкновения пострадали два подростка. По словам водительницы, она выехала на встречную полосу движения, чтобы избежать столкновения с другой машиной.

Также сообщается, что в настоящее время по факту ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

До этого в Челябинске мужчина устроил дрифт на оживленной дороге. На кадрах видно, как легковой автомобиль выполняет опасные маневры на проезжей части, где едут автомобили и мотоциклы.

Ранее кульбит мотоциклиста на МКАД после удара об авто попал на видео.

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