Мэр Лос-Анджелеса опровергла информацию о прибытии в город нацгвардии США

Мэр Лос-Анджелеса Басс: нацгвардия США не прибывала в город на фоне протестов

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс на своей странице в соцсети Х опровергла заявление президента США Дональда Трампа о подавлении беспорядков в городе Национальной гвардией, заявив, что войска еще даже не прибыли в регион.

«Просто для ясности: Национальная гвардия не была развернута в городе Лос-Анджелес», — написала Басс соцсети Х, поблагодарив местных правоохранителей за работу на протестах.

При этом ранее Трамп поблагодарил Нацгвардию Соединенных Штатов за проделанную в Лос-Анджелесе работу на фоне протестов.

8 июня рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса перерос в столкновения с протестующими. Представители Белого дома расценили акции протеста в Лос-Анджелесе как «мятеж против закона».

Президент США обвинил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс в неспособности контролировать ситуацию. В свою очередь, Ньюсом назвал решение президента США Дональда Трампа направить две тысячи бойцов Национальной гвардии в Лос-Анджелес для разгона протестов «намеренным подстрекательством».

Ранее Трамп заявил, что в США на протестах запретят носить маски.