Трамп заявил, что в США на протестах запретят носить маски

Президент США Дональд Трамп на фоне протестов в Лос-Анджелесе заявил в своей социальной сети Truth Social, что на акциях в стране будет запрещено носить маски.

«Маски перестанут быть разрешены к ношению во время протестов с настоящего момента», — написал он.

Трамп задался вопросом, «что приходится скрывать этим людям и почему»?

Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса перерос в столкновения с протестующими. Представители Белого дома расценили акции протеста в Лос-Анджелесе как «мятеж против закона». Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social обвинил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс в неспособности контролировать ситуацию. Он предупредил, что федеральные власти могут вмешаться, чтобы навести порядок и остановить протесты, которые назвал «мятежом и мародерством».

Позднее Трамп поблагодарил Национальную гвардию Соединенных Штатов за проделанную в Лос-Анджелесе работу на фоне протестов.

Ранее Рубио заявил, что США продолжат аннулировать визы студентов, участвующих в протестах.