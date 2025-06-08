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Трамп поблагодарил нацгвардию США

Трамп поблагодарил нацгвардию за работу в Лос-Анджелесе на фоне протестов
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Национальную гвардию Соединенных Штатов за проделанную в Лос-Анджелесе работу на фоне протестов. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Отличная работа Национальной гвардии в Лос-Анджелесе после двух дней насилия, столкновений и беспорядков... Эти радикальные левые протесты, организованные зачинщиками и часто оплачиваемые возмутителями спокойствия, никто не будет терпеть», — написал он.

Он отметил, что Нацгвардия хорошо проделала свою работу.

Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса ранее перерос в стычки с протестующими. Представители Белого дома расценили акции протеста в Лос-Анджелесе как «мятеж против закона». Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social обвинил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс в неспособности контролировать ситуацию. Он предупредил, что федеральные власти могут вмешаться, чтобы навести порядок и остановить протесты, которые назвал «мятежом и мародерством».

Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что США продолжат аннулировать визы студентов, участвующих в протестах.

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