Пожар на заводе в Тульской области ликвидировали на фоне повторной атаки БПЛА

Пожар на заводе «Азот» в Тульской области ликвидирован. Об этом рассказал мэр Новомосковска Руслан Бутов в своем Telegram-канале.

«Хочу вас заверить, что ситуация находится под контролем. Горение ликвидировано. Все оперативные службы работают», — рассказал он.

По словам чиновника, он лично контролирует происходящее. При этом Бутов сообщил населению, что в городе повторно объявлена угроза атаки БПЛА.

В ночь на 8 июня силы противовоздушной обороны России сбили 61 дрон Вооруженных сил Украины в Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областях, Москве и Крыму. Также в эту ночь девять часов действовал режим воздушной опасности в Липецкой области.

В результате падения беспилотника в Новомосковске Тульской области произошло возгорание на заводе «Азот». Пожар уже потушен, однако в результате инцидента пострадали два человека. Жизни раненых ничего не угрожает.

Ранее пожар на заводе «Азот» под Тулой после падения БПЛА сняли на видео.