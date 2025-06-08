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Сальдо рассказал об атаках ВСУ по левобережью Херсонской области

Сальдо: ВСУ ранили жителя Раденска и повредили подстанции в Херсонской области
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Anatolii Stepanov/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по мирным населенным пунктам левобережья Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате украинского обстрела села Раденск местный житель получил осколочное ранение кисти и контузию. Мужчину 1969 года рождения госпитализировали.

Также атаки ВСУ привели к повреждению электроподстанций в Верхнем Рогачике (15 населенных пунктов с общим населением 3,2 тыс. человек остались без света) и Нижних Серогозах (обесточены три населенных пункта, население 1,9 тыс. человек). Сальдо отметил, что социальные объекты переведены на резервные источники питания. Специалисты проводят ремонтно-восстановительные работы.

Из-за обстрелов со стороны ВСУ в Буркутском лесничестве произошел лесной пожар на площади 7,5 га, а в Горноставке загорелась сухая трава (350 м²). Возгорания локализованы.

Губернатор добавил, что украинские военные обстреляли следующие населенные пункты: Алешки, Новая Каховка, Каховка, Днепряны, Ольгино, Казачьи Лагеря, Корсунка, Пролетарка.

3 июня губернатор Сальдо заявил, что более 227 тыс. жителей региона остались без электроснабжения из-за атак со стороны ВСУ. По его словам, в результате обстрела произошло отключение высоковольтной линии 150 кВ «Джанкой — Мелитополь». Обесточенными оказались 288 населенных пунктов.

На следующий день в регионе после атаки со стороны ВСУ была обесточена подстанция «Новотроицкое». Без света остались около 120 тыс. человек, проживающих в 192 населенных пунктах.

Позже в ряде округов Херсонской области восстановили энергоснабжение.

Ранее Сальдо получил кадры своего затопленного дома в Херсоне.

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