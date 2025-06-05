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В Херсонской области частично восстановили энергоснабжение после атак ВСУ

Губернатор Сальдо: энергоснабжение восстановлено в 5 округах Херсонской области
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Depositphotos

В пять округов Херсонской области вернулся свет после временного отключения энергоснабжения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, с 12:00 мск электричество подают в дома Ивановского, Генического и Нижнесерогозского округов, с 14:45 свет вернулся в дома Новотроицкого округа, а с 16:00 — энергоснабжение восстановлено в Горностаевском округе.

При этом два округа — Верхнерогачикский и Великолепетихский — частично остаются без света.

Поздно вечером 4 июня в Херсонской области в результате обстрела со стороны ВСУ была обесточена подстанция мощностью 150 кВ «Новотроицкое». В результате около 120 тысяч человек остались без света и воды. Они проживают в 192 населенных пунктах семи муниципальных округов. Социальные объекты были подключены к аварийным источникам питания.

Также были повреждены энергообъекты в Запорожской области.

Ранее сообщалось, что российские бойцы сорвали флаг Украины со здания администрации Херсона.

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