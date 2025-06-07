Сальдо получил кадры своего затопленного дома в Херсоне

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал РИА Новости, что получил кадры своего затопленного дома в Херсоне.

По словам Сальдо, он сам строил этот дом, когда «был молодым», а кадры затопленного микрорайона ему отправили, чтобы поглумиться и показать губернатору, что и его дом тоже пострадал.

Сальдо уточнил, что получил кадры в преддверии второй годовщины подрыва Каховской ГЭС.

До этого Сальдо сообщал, что плотину Каховской ГЭС восстановят.

Подрыв Каховской гидроэлектростанции произошел в ночь на 6 июня 2023 года. После прорыва плотины Каховское водохранилище, общая площадь которого составляла 2155 квадратных километров, начало стремительно уменьшаться. В октябре 2023 года оно достигло минимальных показателей, но спустя почти год оно начало наполняться водой. По данным Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины, водой на сегодняшний день покрыто до 40% бывшей акватории водохранилища.

Ранее Сальдо рассказал, что спустя год после подрыва ГЭС водохранилище превратилось в болотистую местность.