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Общество
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В Херсонской области без света из-за атак ВСУ остались более 220 тысяч жителей

Сальдо: в Херсонской области без света остались более 220 тысяч жителей
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Depositphotos

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что более 220 тысяч жителей региона остались без электроснабжения из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В результате обстрела противника произошло аварийное отключение высоковольтной линии 150 кВ »Джанкой — Мелитополь», — рассказал он.

По его словам, без света и воды остались жители девяти муниципальных округов, всего — 288 населенных пунктов, более 227 тысяч человек.

3 июня свыше 600 тыс. абонентов в 457 поселениях Запорожской области остались без электроэнергии в результате аварийного отключения из-за атаки беспилотных летательных аппаратов. Возникшие в результате атак возгорания уже ликвидировали, на месте в данный момент работают энергетики.

26 мая в Валуйском округе Белгородской области произошло аварийное отключение электроэнергии. Частично без света остается поселок Уразово, а полностью оказались обесточены села Двулучное, Логачевка, хутора Бережанка и Миронов.

Ранее Мелитополь атаковали 13 дронов ВСУ.

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